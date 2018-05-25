Dergilikte Yayın Sayısı 586'a Ulaştı

Dijital yayın platformu Dergilik'te 40 yeni gazete ve dergileriyle birlikte, uygulama üzerinden 493 dergi ve 93 gazete ile toplam 586 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabiliyor.

Turkcell açıklamasına göre, Dergilik aracılığıyla Nisan ayında 3.2 milyon dergi ve 816 bin gazete okundu. Şu ana kadar telefon ve tabletine uygulamayı indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 16.8 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı.

Dergilik'ten erişilebilen yayın sayısı da her geçen gün artıyor. Nisan'da Dergilik ailesine katılan 40 yeni gazete ve dergileriyle birlikte, uygulama üzerinden 493 dergi ve 93 gazete ile toplam 586 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Ayrıca Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden Salla Kazan Kampanyası'na katılanlar, kazanacakları hediyelere ek olarak Dergilik uygulamasından dergi indirdiklerinde ikinci bir hediye kazanacak. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform Dergilik uygulamasının bu sürpriziyle birlikte Mayıs ayı boyunca çok daha fazla içeriğe ulaşma şansı mümkün olacak. - İSTANBUL