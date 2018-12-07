Dergilik'ten Dakikada 370 İçerik İndirildi

Dergilik okuyucuları kasım ayında saniyede 6 yayın, dakikada ise 370 içerik indirerek önemli bir rekora imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dergilik okuyucuları kasım ayında 16 milyondan fazla dergi ve gazete indirdi.

Türkiye'de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, kasımda en çok okunan yerli-yabancı gazete ve dergileri kullanıcılarla buluşturdu. Kasımda 15 milyon 188 bin dergi okunurken, 994 bin adet de gazete indirildi. Yıl başından bu yana Dergilik'ten toplam 70 milyon içerik okundu.

Dergilik sayesinde birçok dergi tirajı da 100 bin barajını aşma başarısı gösterdi. Geçen ay dergi ve gazete indirme sayısı önceki aya göre yüzde 77 artış gösterdi. Kasımda 600 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Kasım itibarıyla ilk 11 ayda Dergilik uygulaması 9 milyon kez indirilmiş oldu. Aktif kullanıcı sayısı ise 2 milyonu geçti.

Sadece platforma özel hazırlanmış içerikler de mevcut

Yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik'ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerin yanı sıra sadece platforma özel hazırlanmış içerikleri de raflarına taşıyor.

Binden fazla yabancı yayın, bin 500'den fazla dergi ve 100 gazete online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geliyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.

Türk insanına yeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik'e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün.