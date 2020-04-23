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Dergilik'ten çocuklara 23 Nisan hediyesi

Turkcell'in dijital yayıncılık platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir dergi yayımladı.

23.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:04
Dergilik'ten çocuklara 23 Nisan hediyesi

Turkcell'in dijital yayıncılık platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir dergi yayımladı.

Turkcell açıklamasına göre, içeriğini tamamen Türkiye ve KTTC'nin dört bir yanındaki çocukların oluşturduğu 23 Nisan Özel dergisi yayına girdi.

Çocukların paylaştığı resim, şiir, öykü ve kompozisyonlardan oluşan ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünde okurlarla buluşan eserlere http://dergilik.app/23nisanozel adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği günü bir anıya dönüştüren 23 Nisan Özel dergisi projesiyle çocukların sınırsız hayal dünyalarının ortaya çıkarılması amaçlandı.

Kaynak: AA

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