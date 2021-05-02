Dergilik "tam kapanmada" kazandırmaya devam ediyor

Dergilik, salgın önlemleri kapsamında getirilen 17 günlük "tam kapanma" döneminde de sağlıktan kültür sanata, spordan kadın yayınlarına kadar binlerce dergiyi okurları ile buluşturmaya devam ediyor.

Dergilik, salgın önlemleri kapsamında getirilen 17 günlük "tam kapanma" döneminde de sağlıktan kültür sanata, spordan kadın yayınlarına kadar binlerce dergiyi okurları ile buluşturmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dergilik, salgın döneminde okurların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Binlerce dergi ve gazete içeriği sunmasının yanı sıra geliştirdiği kampanyalarla da ön plana çıkan Dergilik, 17 günlük "tam kapanmada" son kampanyası "DERGİLİK KULLAN KAZAN" ile kullanıcılarına internet hediye ediyor.

Dergilik, 5 Mayıs'ta başlayacak kampanya ile mayıs ayı boyunca uygulama üzerinden 10 makale okuyan, 10 makale ve 10 podcast dinleyen kullanıcılarına 1 GB internet hediye ediyor.

Dergilik, haziran ayı itibarıyla da kullanımı ve internet hediyesini ikiye katlayacak. Haziran ayı boyunca uygulama üzerinden 20 makale okuyan ve 20 podcast dinleyen kullanıcılar 2 GB hediye kazanacak. Kazanılan internet hediyeleri, Dergilik uygulaması dahil her türlü internet ihtiyacı için kullanılabilecek.

Okurlarına hayatın yoğun akışı içerisinde gündemden ayrı kalmamaları adına özet içerikler sunan Dergilik, her sabah saat 09.30'a kadar tüm gazete manşetlerinin bir arada bulunduğu sabah bilgilendirmesini ve her akşam "2 dakikada günün özeti" adı altında hazırladığı haber içeriklerini de kullanıcılarına iletiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip