Dergilik "tam kapanmada" kazandırmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dergilik "tam kapanmada" kazandırmaya devam ediyor

Dergilik 'tam kapanmada' kazandırmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Dergilik, salgın önlemleri kapsamında getirilen 17 günlük "tam kapanma" döneminde de sağlıktan kültür sanata, spordan kadın yayınlarına kadar binlerce dergiyi okurları ile buluşturmaya devam ediyor.

Dergilik, salgın önlemleri kapsamında getirilen 17 günlük "tam kapanma" döneminde de sağlıktan kültür sanata, spordan kadın yayınlarına kadar binlerce dergiyi okurları ile buluşturmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dergilik, salgın döneminde okurların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Binlerce dergi ve gazete içeriği sunmasının yanı sıra geliştirdiği kampanyalarla da ön plana çıkan Dergilik, 17 günlük "tam kapanmada" son kampanyası "DERGİLİK KULLAN KAZAN" ile kullanıcılarına internet hediye ediyor.

Dergilik, 5 Mayıs'ta başlayacak kampanya ile mayıs ayı boyunca uygulama üzerinden 10 makale okuyan, 10 makale ve 10 podcast dinleyen kullanıcılarına 1 GB internet hediye ediyor.

Dergilik, haziran ayı itibarıyla da kullanımı ve internet hediyesini ikiye katlayacak. Haziran ayı boyunca uygulama üzerinden 20 makale okuyan ve 20 podcast dinleyen kullanıcılar 2 GB hediye kazanacak. Kazanılan internet hediyeleri, Dergilik uygulaması dahil her türlü internet ihtiyacı için kullanılabilecek.

Okurlarına hayatın yoğun akışı içerisinde gündemden ayrı kalmamaları adına özet içerikler sunan Dergilik, her sabah saat 09.30'a kadar tüm gazete manşetlerinin bir arada bulunduğu sabah bilgilendirmesini ve her akşam "2 dakikada günün özeti" adı altında hazırladığı haber içeriklerini de kullanıcılarına iletiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Ekranlarda fırtına estiren Burcu Biricik'ten gönülleri fetheden 'doğum günü' ricası
Ekranlarda fırtına estiren Burcu Biricik'ten gönülleri fetheden "doğum günü" ricası
Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı
Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı
Antalya'da tekel büfeleri kapatıldı, alkol satışı yasaklandı
Antalya'da tekel büfeleri kapatıldı, alkol satışı yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Burak Sergen Burcu Biricik Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dergilik "tam kapanmada" kazandırmaya devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:28:24. #1.14#

title