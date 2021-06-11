Turkcell Dergilik kullanıcıları, haziranda da GB kazanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkcell Dergilik kullanıcıları, haziranda da GB kazanacak

Turkcell Dergilik kullanıcıları, haziranda da GB kazanacak
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Güncel

Dergilik, haziran ayında da kullanıcılarına, uygulamanın özelliklerinden faydalanırken aynı zamanda GB kazanma şansı sunuyor.

Dergilik, haziran ayında da kullanıcılarına, uygulamanın özelliklerinden faydalanırken aynı zamanda GB kazanma şansı sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dergilik, haziran ayında da okuyucularına kazandırmayı sürdürüyor.

Verilen bilgiye göre, uygulama mayıs ayında başlattığı hediye GB kampanyasını bu ay ikiye katladı.

Haziran ayında uygulama üzerinden 20 makale okuyan ve 20'şer adet makale ile podcast dinleyen kullanıcılara 2 GB internet hediye edilecek.

Toplamda 60 aksiyonu tamamlayan kullanıcılar hatlarına tanımlanan 2 GB internet hediyesini 6 saat içinde Dergilik uygulaması dahil her türlü internet ihtiyacı için kullanabilecek.

Kişisel gelişim bölümleri, en çok tercih edilen podcastler arasında bulunuyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, hizmete sunulduğu günden beri Dergilik üzerinden toplamda 5,3 milyon makale dinlenirken son üç ayda dinlenen podcast sayısı 2 milyona ulaştı.

Yenilikçi özelliklerle kendini geliştirilmeye devam edilen Dergilik, son dönemin popüler dijital medya ürünlerinden podcast'i özellikleri arasına ekledi.

Mart 2021 itibarıyla kullanıcılar uygulama içine eklenen podcast dinleme özelliği ile daha zengin bir deneyim yaşarken, kişisel gelişim bölümleri en çok tercih edilen podcastler arasında, "kendine iyi davran", "organik beyinler podcast" ve "herkes farklı ve özeldir" en çok dinlenen kanallar arasında yer alıyor.

Dergilik'in geçen yıl başlattığı "Sesli Makale" özelliği de büyük ilgi görüyor.

Binden fazla dergi ve gazeteyi tek platformda buluşturan Dergilik'te editörler tarafından seçilen makaleler Mart 2020'den bu yana yapay zeka tarafından seslendiriliyor.

Kullanıcılar, makalelerin yanında bulunan "oynat" butonuna tıklayarak içeriğe sesli olarak ulaşabilirken, Sesli Makale özelliği ile kullanıcılar kaliteli içerikleri yalnızca okumakla kalmıyor, aynı zamanda dinleme imkanı da buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Son dakika haberi! BAKAN AKAR; TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI -1
Son dakika haberi! BAKAN AKAR; TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI -1
Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Sarp Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Yiğit Şardan Ergin Ataman Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turkcell Dergilik kullanıcıları, haziranda da GB kazanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:30:51. #1.15#

title