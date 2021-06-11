Turkcell Dergilik kullanıcıları, haziranda da GB kazanacak

Dergilik, haziran ayında da kullanıcılarına, uygulamanın özelliklerinden faydalanırken aynı zamanda GB kazanma şansı sunuyor.

Dergilik, haziran ayında da kullanıcılarına, uygulamanın özelliklerinden faydalanırken aynı zamanda GB kazanma şansı sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dergilik, haziran ayında da okuyucularına kazandırmayı sürdürüyor.

Verilen bilgiye göre, uygulama mayıs ayında başlattığı hediye GB kampanyasını bu ay ikiye katladı.

Haziran ayında uygulama üzerinden 20 makale okuyan ve 20'şer adet makale ile podcast dinleyen kullanıcılara 2 GB internet hediye edilecek.

Toplamda 60 aksiyonu tamamlayan kullanıcılar hatlarına tanımlanan 2 GB internet hediyesini 6 saat içinde Dergilik uygulaması dahil her türlü internet ihtiyacı için kullanabilecek.

Kişisel gelişim bölümleri, en çok tercih edilen podcastler arasında bulunuyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, hizmete sunulduğu günden beri Dergilik üzerinden toplamda 5,3 milyon makale dinlenirken son üç ayda dinlenen podcast sayısı 2 milyona ulaştı.

Yenilikçi özelliklerle kendini geliştirilmeye devam edilen Dergilik, son dönemin popüler dijital medya ürünlerinden podcast'i özellikleri arasına ekledi.

Mart 2021 itibarıyla kullanıcılar uygulama içine eklenen podcast dinleme özelliği ile daha zengin bir deneyim yaşarken, kişisel gelişim bölümleri en çok tercih edilen podcastler arasında, "kendine iyi davran", "organik beyinler podcast" ve "herkes farklı ve özeldir" en çok dinlenen kanallar arasında yer alıyor.

Dergilik'in geçen yıl başlattığı "Sesli Makale" özelliği de büyük ilgi görüyor.

Binden fazla dergi ve gazeteyi tek platformda buluşturan Dergilik'te editörler tarafından seçilen makaleler Mart 2020'den bu yana yapay zeka tarafından seslendiriliyor.

Kullanıcılar, makalelerin yanında bulunan "oynat" butonuna tıklayarak içeriğe sesli olarak ulaşabilirken, Sesli Makale özelliği ile kullanıcılar kaliteli içerikleri yalnızca okumakla kalmıyor, aynı zamanda dinleme imkanı da buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu