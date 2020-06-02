Dereye yuvarlanıp, yanan otomobilin sürücüsü öldü
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Dereye yuvarlanıp, yanan otomobilin sürücüsü öldü

ÇORUM'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan dere yatağına yuvarlanan ve alev alarak yanan otomobilin sürücüsü Recep Molozoğlu (56), hayatını kaybetti.

Dereye yuvarlanıp, yanan otomobilin sürücüsü öldü
02.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:59

ÇORUM'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan dere yatağına yuvarlanan ve alev alarak yanan otomobilin sürücüsü Recep Molozoğlu (56), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Osmancık karayolunun Pınarcık köyü girişinde meydana geldi. Recep Molozoğlu yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına yuvarlanan otomobil, alev alıp yanmaya başladı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını güçlükle söndürdü. Hurda yığını haline gelen otomobilde, Recep Molozoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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