Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar
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Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı mevki'inde dengesini kaybederek dereye kenarına yuvarlanan şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı mevki'inde dengesini kaybederek dereye kenarına yuvarlanan şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Başiskele'de bulunan Yuvacık Barajı Aytepe mevki'inde yürüyüşe çıkan Murat Ç. adlı şahıs, gezinti yaptığı sırada kayalıklardan dengesini kaybederek dere kenarına yuvarlandı. Şahsın yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Dere kenarına inen AFAD ve jandarma ekipleri, sedyeye aldıkları yaralı Murat Ç.'yi halatlar yardımı ile yol bölgesine çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kolunda kırıklar ve vücudunda yaralanmalar meydana gelen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar
Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar
Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar
Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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