Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı
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Tunceli, 3. Sayfa, Haber

Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı

Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı Tunceli'de dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

22.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:10
Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı

Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mazgirt ilçesine Ağaçardı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzgün Karuçidaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampolden dereye yuvarlandı. Yaralanan sürücünün, bacağı traktör altında kaldı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hazır bekletilen ambulansa alındı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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