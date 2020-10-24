Dereye yuvarlanan otomobildeki anne- kız hayatını kaybetti
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Dereye yuvarlanan otomobildeki anne- kız hayatını kaybetti

24.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:41
Dereye yuvarlanan otomobildeki anne- kız hayatını kaybetti

AYDIN'ın Efeler İlçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 100 metre yükseklikten dereye yuvarlanması sonucu sürücüsü Raziye Özlem Uşaklı (49) ve kızı Elif Uşaklı (9) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Efeler İlçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 100 metre yükseklikten dereye yuvarlanması sonucu sürücüsü Raziye Özlem Uşaklı (49) ve kızı Elif Uşaklı (9) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, kırsal Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden Efeler ilçesine giden Raziye Özlem Uşaklı yönetimindeki 09 HU 100 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihabır üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Raziye Özlem Uşaklı'nın kızı Elif Uşaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Raziye Özlem Uşaklı ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Uşaklı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Anne ve kızının acı haberini alanlar, yasa boğuldu.


Dereye yuvarlanan otomobildeki anne- kız hayatını kaybetti
Dereye yuvarlanan otomobildeki anne- kız hayatını kaybetti
Dereye yuvarlanan otomobildeki anne- kız hayatını kaybetti
Dereye yuvarlanan otomobildeki anne- kız hayatını kaybetti
Dereye yuvarlanan otomobildeki anne- kız hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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