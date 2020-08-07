Dereye verdiği elektriğin akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti Adana'nın Feke ilçesinde dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Kadir Muğultay, adlı şahıs elektrik akımına hayatını kaybetti.

Adana'nın Feke ilçesinde dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Kadir Muğultay, adlı şahıs elektrik akımına hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Salam Deresi'nde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk babası 31 yaşındaki Kadir Muğultay, evinin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan dereye balık tutmaya gitti. İddiaya göre dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Muğultay o sırada akıma kapıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası Muğultay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir Muğultay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA