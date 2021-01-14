Dereye uçtuğu otomobilde sıkışan sürücü, cep telefonuyla yardım istedi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde köprüden dereye uçan otomobilde sıkışan sürücü, telefonla yardım istemeyi başardı. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, gece yarısı, Hükümet Caddesi üzerindeki Bahçıvan Hasan Uğurlu Köprüsü üzerinde meydana geldi. İsmail Mahir Kahraman'ın sürücüsü olduğu 59 ABM 085 plakalı otomobil, kontrolden çıktı ve köprü korkuluklarını aşıp, Çorlu Deresi'ne uçtu. Otomobilde sıkışan sürücü Kahraman, cep telefonu ile 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin suya kapılmasını engellemek için önlem aldıktan sonra Kahraman'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan yaralı sürücü, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu öğrenilen Kahraman, tedaviye alındı. Otomobil ise vinç yardımı ile dereden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Çerkezköytekirdağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA