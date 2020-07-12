Dereye uçan traktörün sürücüsü öldü
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Dereye uçan traktörün sürücüsü öldü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Dereye uçan traktörün sürücüsü öldü
12.07.2020 07:29 | Son Güncelleme: 12.07.2020 07:32

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Onurlu köyü Kiliseardı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal Sarak idaresindeki traktör, ot biçerken tarla kenarındaki dereye uçtu. Traktörün altında kalan Sarak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ceset, AFAD ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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