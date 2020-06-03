Dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu.

Dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
03.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:25

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çiğdemli köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Demirtaş (54) idaresindeki 67 TP 639 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücü otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile otoparka çekildi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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