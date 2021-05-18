Dereye uçan otomobilden sağ çıktılar
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Dereye uçan otomobilden sağ çıktılar

Dereye uçan otomobilden sağ çıktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dereye uçan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dereye uçan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, İrfanlı Mahallesi, Deliçay Deresi üzerinde seyreden Eren Abalak'ın kullandığı 80 AA 283 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu köprü bariyerlerini aşarak 10 metre yükseklikten dereye düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü ile yanında bulunan Huriye Yalçın kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - OSMANİYE

Dereye uçan otomobilden sağ çıktılar
Dereye uçan otomobilden sağ çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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