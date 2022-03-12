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Dereye uçan otomobildekilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dereye uçan otomobildekilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Bartın'da kar yağışının ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu.

BARTIN (İHA) - Bartın'da kar yağışının ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobildeki sürücü ve yolcu itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Amasra Bartın karayolunun Uğurlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Y. idaresindeki 57 FC 717 plakalı otomobil karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Motor bölümü dereye saplanan otomobildeki sürücü Hüseyin Y. ve yolcu koltuğundaki A.Y. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İtfaiye erlerince dere üzerine yerleştirilen merdiven yayaların dere kenarına alınabilmesi amacıyla köprü olarak kullanıldı. Sürücü Hüseyin Y. ve ayağından yaralanan A.Y. 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - BARTIN

Dereye uçan otomobildekilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Dereye uçan otomobildekilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Dereye uçan otomobildekilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, İtfaiye, Bartın, 112, 3. Sayfa, Haberler

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