Dereye uçan kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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Dereye uçan kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dereye uçan kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Dereye uçan kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
11.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:52

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dereye uçan kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Domaniç-Tavşanlı yolu, Kırık Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayyar Özkan yönetimindeki 06 BY 0859 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kırık köprü girişindeki demir korkuluklara çarparak dereye uçup asılı kaldı. Özkan, son anda kamyondan atlayarak kurtulurken, kamyonda maddi hasar oluştu. Kamyon vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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