Dereye uçan kamyonet sürücüsü dere yatağından böyle çıkartıldı Dereye uçan kamyonet sürücüsü dere yatağından böyle çıkartıldı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir kamyonet Fırtına Deresi'ne uçtu.

Dereye uçan kamyonet sürücüsü dere yatağından böyle çıkartıldı RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir kamyonet Fırtına Deresi'ne uçtu. Şiddetli akan dereden çıkarak kayaların üzerine çıkan şahıs vinç yardımı ile dere yatağından çıkartılarak kurtarıldı. Kaza Ayder yolu 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kesimal yönetimindeki 53 HL 159 plakalı kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Fırtına Deresi'ne uçtu. Kazada şoför Mustafa Kesimal hafif bir şekilde yaralanarak dere karşısındaki kayaya çıkmayı başardı. Mustafa Kesimal'ın yardımına önce yoldan geçenler sonra Çamlıhemşin Jandarma Arama Kurtarma ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri geldi. Uzun uğraşlar sonrasında vinçle dereden çıkartılan şoför Mustafa Kesimal, Çamlıhemşin 112 ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaynak: İHA