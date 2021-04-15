Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar
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Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar Azgın suların ortasında kalan sürücü uzatılan merdivenle kenara gelebildi Bursa'da kontrolden çıkan minibüs, dereye uçtu.

Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar

Azgın suların ortasında kalan sürücü uzatılan merdivenle kenara gelebildi

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan minibüs, dereye uçtu. Ölümden dönen sürücü, azgın sulardan itfaiyenin uzattığı merdivenler kenarı çıkabildi.

Olay, saat 14 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Bedre deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında seyir halinde olan 16 KNF 99 minibüsün sürücüsü Yusuf Demirel direksiyon hakimiyeti kaybedince dereye uçtu. Su seviyesinin yüksek olduğu dereye uçan araçta mahsur kalan sürücü bağırarak çevreden yardım istedi.

Olay yerine itfaiye arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekipler, araca merdiven uzatarak sürücüyü kurtardı. Şans eseri yara almadan kurtulan sürücü, gelen ambulansta ayakta tedavi oldu.

Araç çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar
Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar
Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar
Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar
Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar
Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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