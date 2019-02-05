Dereye Uçan Araçta Cansız Bedeni Bulunan Batuhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde derede kaybolan otomobilden cenazesi çıkarılan 16 yaşındaki Batuhan Kızıl, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılan araç gözden kayboldu. Araç içerisinden cansız bedeni çıkarılan 3 gençten biri olan 16 yaşındaki Batuhan Kızıl, Ezine Merkez Camii'nde ikindi namazını müteaakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Batuhan'ın okul arkadaşları ile yakınları katıldı. Cenazede Batuhan'ın okul arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Batuhan Kızıl ilçe mezarlığına defnedildi.

Araçtan cansız bedenleri çıkarılan diğer iki genç Mehmet Yalçın ve Ferhat Çil'in cenazelerininse yarın toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan diğer kayıp genç Barış Kurt'u arama çalışmaları ise sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA