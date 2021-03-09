Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
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Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı

09.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:26

Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dereye uçarak dik durdu.

Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dereye uçarak dik durdu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zonguldak'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Hacer A. İdaresindeki 67 ABK 429 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Muhacirler deresine uçtu. Dereye dik olarak düşen aracı gören vatandaşlar hemen durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan ve hafif yaralanan sürücü Hacer A. ve yanında yolcu olarak bulunan Döndü A'yı bulunduğu yerden çıkartarak 112 Acil sağlık ekiplerine teslim etti. Kazaya karışan araç ise çekici yardımı ile kurtarıldı.

Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı
Dereye uçan araç dik durdu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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