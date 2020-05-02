Dereye düşerek kaybolan Burhanettin, ölü bulundu
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Dereye düşerek kaybolan Burhanettin, ölü bulundu

Dereye düşerek kaybolan Burhanettin, ölü bulundu
02.05.2020 22:24 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:24

HAKKARİ'de, oyun oynarken dengesini kaybederek dereye düşüp kaybolan 12 yaşındaki Burhanettin Fırat'ın AFAD, jandarma ve köylülerin yaptığı arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

HAKKARİ'de, oyun oynarken dengesini kaybederek dereye düşüp kaybolan 12 yaşındaki Burhanettin Fırat'ın AFAD, jandarma ve köylülerin yaptığı arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bay köyünde oturan Burhanettin Fırat, öğle saatlerinde evinin yakınından geçen dere kenarında arkadaşlarıyla oyun oynarken, iddiaya göre dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılan Burhanettin, gözden kayboldu. Arkadaşlarının köylülere haber vermesi üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine durum bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, Burhanettin'i bulmak için çalışma başlattı. İş makinesinin de kullanıldığı arama çalışmalarında Burhanettin Fırat'ın akıntıya kapıldığı bölgeden 50 metre ileride cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Fırat'ın cesedi otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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