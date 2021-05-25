Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı
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Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Atakum ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir dereye düşen yavru köpek mahsur kaldı. Durumunu fark eden vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri seyyar merdiven yardımı ile indikleri dereden köpeği çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından doğal ortamına bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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