Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dere yatağında mahsur kalan köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dere yatağında mahsur kalan köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçenin Yenikent Mahallesi Merkez Küme Evleri mevkisinde dere yatağında bir köpeğin mahsur kaldığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı dereden kurtardı.
Birkaç yerinde düşmeden kaynaklı yara olan köpek veteriner tedavisine alındı. - ORDU