DEREYE DÜŞEN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

BURDUR (DHA) - Burdur'da otomobiliyle dereye düşen sürücüyü itfaiye kurtardı.

Burdur 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Mahmut Dönmez, Askeriye Köyü civarında sulama kanalına düştüğünü belirterek yardım istedi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevkedildi. Bir süre Askeriye Köyü ve çevresindeki su kanallarını kontrol eden ekipler Dönmez'e ulaşamadı. Daha sonra telefon sinyalinden yeri tespit edilen Dönmez, belirttiği bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzakta Menderes mahallesinin alt kısmındaki derede bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Dönmez'in durumunun iyi olduğu belirtildi.