DEREYE DÜŞEN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEREYE DÜŞEN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da otomobiliyle dereye düşen sürücüyü itfaiye kurtardı.

BURDUR (DHA) - Burdur'da otomobiliyle dereye düşen sürücüyü itfaiye kurtardı.

Burdur 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Mahmut Dönmez, Askeriye Köyü civarında sulama kanalına düştüğünü belirterek yardım istedi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevkedildi. Bir süre Askeriye Köyü ve çevresindeki su kanallarını kontrol eden ekipler Dönmez'e ulaşamadı. Daha sonra telefon sinyalinden yeri tespit edilen Dönmez, belirttiği bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzakta Menderes mahallesinin alt kısmındaki derede bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Dönmez'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

DEREYE DÜŞEN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

DEREYE DÜŞEN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

DEREYE DÜŞEN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

 Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title