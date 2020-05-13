Dereye düşen şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı Zonguldak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek dereye düştü.

Zonguldak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek dereye düştü. Şahıs AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Acılık mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek tren raylarından dereye düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaşlı adamı düştüğü yerden kurtardı. Öte yandan hafif yaralı olarak kurtulan yaşlı adam tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan damın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA