Dereye düşen şahıs hastanelik oldu
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Dereye düşen şahıs hastanelik oldu

Dereye düşen şahıs hastanelik oldu
07.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:35

Dereye düşen şahıs hastanelik oldu Düzce'de köprüden geçerken dereye bakmak için eğilen şahıs dengesini kaybederek düştü.

Dereye düşen şahıs hastanelik oldu

DÜZCE - Düzce'de köprüden geçerken dereye bakmak için eğilen şahıs dengesini kaybederek düştü. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay; Düzce 'nin Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce kent merkezinden Ağa Mahallesi'nde ki evine giden Erol G., isimli şahıs Asar Deresi üzerinde bulunan Çay Köprüsü'nden geçerken dereye bakmak için eğildi. Bu sırada dengesini kaybeden Erol G. dereye düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahenin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Erol G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dereye düşen şahıs hastanelik oldu

Kaynak: İHA

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