Dereye düşen şahıs hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dereye düşen şahıs hastanelik oldu

Dereye düşen şahıs hastanelik oldu
07.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:12

DÜZCE(İHA) – Düzce'de köprüden geçerken dereye bakmak için eğilen şahıs dengesini kaybederek düştü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de köprüden geçerken dereye bakmak için eğilen şahıs dengesini kaybederek düştü. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce kent merkezinden Ağa Mahallesi'ndeki evine giden Erol G. isimli şahıs Asar Deresi üzerinde bulunan Çay Köprüsü'nden geçerken dereye bakmak için eğildi. Bu sırada dengesini kaybeden Erol G. dereye düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erol G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Haber
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Haber
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Haber
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haber
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Haber
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haber
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
Vanlı fırıncı 'Kovid-19' şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi
Vanlı fırıncı "Kovid-19" şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tarkan Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Neymar Falcao Gökhan Gönül Loris Karius Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Futbol
Şu an buradasınız: Dereye düşen şahıs hastanelik oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 23:31:10. #1.14#
title