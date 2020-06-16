Dereye düşen Rana hayatını kaybetti
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Dereye düşen Rana hayatını kaybetti

Dereye düşen Rana hayatını kaybetti Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dereye düşen 7. yaşındaki Rana'nın cansız bedenine ulaşıldı.

16.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:15

Dereye düşen Rana hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dereye düşen 7. yaşındaki Rana'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Değirmenocağı Küme evler mevkine piknik yapmak için giden Rana Y. Gölsu deresine düştü. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Rana Y.'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dereye düşen Rana hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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