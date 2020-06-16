Dereye düşen Rana hayatını kaybetti Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde dereye düşen 7. yaşındaki Rana'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde dereye düşen 7. yaşındaki Rana'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Değirmenocağı Küme evler mevkine piknik yapmak için giden Rana Y. Gölsu deresine düştü. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Rana Y.'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA