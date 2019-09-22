Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi
Cenaze aracının Köprücük köyüne gelişi Cenazelerin taşınması Hayatını kaybedenlerin yakınlarının üzüntüsü Cenaze namazlarının kılınması Cenazelerin defnedilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taziye dönüşü dereye devrilen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Yüksekova...
Cenaze aracının Köprücük köyüne gelişi
Cenazelerin taşınması
Hayatını kaybedenlerin yakınlarının üzüntüsü
Cenaze namazlarının kılınması
Cenazelerin defnedilmesi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taziye dönüşü dereye devrilen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Köprücük köyünde toprağa verildi.