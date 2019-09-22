Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi

Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi

Cenaze aracının Köprücük köyüne gelişi Cenazelerin taşınması Hayatını kaybedenlerin yakınlarının üzüntüsü Cenaze namazlarının kılınması Cenazelerin defnedilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taziye dönüşü dereye devrilen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Yüksekova...

22.09.2019 14:55
Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi

Cenaze aracının Köprücük köyüne gelişi

Cenazelerin taşınması

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının üzüntüsü

Cenaze namazlarının kılınması

Cenazelerin defnedilmesi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taziye dönüşü dereye devrilen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Köprücük köyünde toprağa verildi.

Kaynak: AA
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