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Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs dereye düştü.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs dereye düştü. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde meydana geldi. Reşat Bomba yönetimindeki 41 BP 164 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kiraz Deresi'ne düştü. Kazayı görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri az miktarda suyun bulunduğu dereye düşerek ters dönen minibüs içerisinde sıkışan sürücü Reşat Bomba'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sedyeye konularak dereden yola taşınan sürücüye olay yerinde ilk müdahalede bulunuldu. Reşat Bomba, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

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