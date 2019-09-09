Dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Akçay Deresi'ne düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Akçay Deresi'ne düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yenicami Mahallesi sakinleri, Akçay Deresi'ndeki köpeği görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye görevlileri, merdiven ile indikleri dereden köpeği alıp, kurtardı.
Köpeğin, veteriner kontrolünden geçirileceği bildirildi.