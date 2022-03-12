Dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

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Dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak'ın Karaman beldesinde, minik çocuk dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Karaman beldesinde, minik çocuk dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Merkez'e bağlı Karaman beldesinde yaşandı. İddiaya göre bir çocuğun köpeği dereye düştü. Köpeğinin dereye düştüğünü fark eden çocuk köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybederek dereye düşerek, dakikalarca derede çırpınmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipler çağrıldı.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğu dereden kurtararak ailesine teslim etti. - ZONGULDAK

Dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Karaman, 3. Sayfa, Haberler

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