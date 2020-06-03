Dereye düşen kişiyi itfaiye kurtardı İZMİR'in Konak ilçesinde, 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, köprüden geçtiği sırada, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düştü. Talihsiz adamın yardım çığlıklarını duyanlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, dereye inerek yaralanan kişiye müdahalede bulundu. Sedyeye alınan talihsiz adam, düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA