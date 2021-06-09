Dereye düşen kediyi itfaiye kurtardı
Bursa'da dereye düşen kediyi itfaiye ekipleri yarım saatlik operasyon sonunda kurtardı.
Bursa'da dereye düşen kediyi itfaiye ekipleri yarım saatlik operasyon sonunda kurtardı.
Olay merkez Nilüfer ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesinde bir derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereden kedi sesi geldi. Kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik operasyon sonunda kediyi kurtardı. Kedi kurtarıldıktan sonra gözden kayboldu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı