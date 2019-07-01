Dereye düşen kadın boğuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dereye düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Çukurca ilçesi Meşeli köyünde meydana geldi. 4 çocuk annesi 47 yaşındaki Hazan Sevinç isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dereye düştü. Köylüler tarafından kurtarılan kadın, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA