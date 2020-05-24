Dereye düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
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Dereye düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dereye düşen 2 inek itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dereye düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
24.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:40

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dereye düşen 2 inek itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kartepe ilçesi Ketenciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibi tarafından otlaması için dışarıya çıkartılan 2 inek, dengesini kaybederek dereye düştü. Derede boğulmak üzere olan ineği gören sahibi durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kosa süre sonra olay yerine gelen ekipler inekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından 2 inek itfaiye aracının vinci ile kaldırılarak dereden çıkartıldı. Yapılan kontrollerde ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İneğinin kurtulması ile büyük sevinç yaşayan vatandaş ekiplere teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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