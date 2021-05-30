Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
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Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi'nde ayağı kırılan ve mahsur kalan bir büyükbaş hayvanı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 8 saat süren operasyon ile kurtardı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi'nde ayağı kırılan ve mahsur kalan bir büyükbaş hayvanı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 8 saat süren operasyon ile kurtardı. Ekiplerin, derenin şiddetli akıntısı ve zorlu şartlar altında büyükbaş hayvanı kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı.

Hisarcık Kırlangıç Vadisi bölgesinde besici Samet Erdoğan, hayvanlarını otlatırken bir büyükbaş hayvanın ayağı kırılması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, dün 19.26'da gelen bir büyükbaş hayvanın ayağı kırıldığı ve mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, bilgi, tecrübe, cesaret ve özverili çalışmaları ile 8 saat süren operasyonun ardından büyükbaş hayvanı kurtardı. Sedyeye alınarak kurtarılan ve araca kadar taşınan büyükbaş hayvan, tedavi edilmek üzere veterinere yönlendirilirken, gece saat 02.45'i geçtiği sıralarda operasyon tamamlandı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin, derenin şiddetli akıntısı ve zorlu şartlar altında büyükbaş hayvanı kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor. - KAYSERİ

Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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