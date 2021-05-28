Dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı
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Dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı

Dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de kontrolden çıkarak dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı.

Mersin'de kontrolden çıkarak dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Volkan Güvenbaş yönetimindeki 31 ABG 36 plakalı otomobil, merkez Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde sürücünün motosiklete çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak köprü bariyerini aşıp dere yatağına düştü. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu ters dönen araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. - MERSİN

Dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı
Dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı
Dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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