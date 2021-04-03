Dereye devrilmekte olan minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı

- Dereye devrilmekte olan minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde dereye devrilmekte olan bir minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı.