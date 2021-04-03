Dereye devrilmekte olan minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı
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Dereye devrilmekte olan minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ - Haberler | 3. Sayfa

- Dereye devrilmekte olan minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde dereye devrilmekte olan bir minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı.

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- Dereye devrilmekte olan minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde dereye devrilmekte olan bir minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesinde plakası henüz belli olmayan minibüs dereye devrilmeden vatandaşların yardımlarıyla son anda kurtarıldı.

Dereye devrilmekte olan minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı
Dereye devrilmekte olan minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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