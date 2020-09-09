Dereye devrilen "patpat"taki 3 kişi yaralandı
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Dereye devrilen "patpat"taki 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının Alaplı Çayı'na devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Dereye devrilen
09.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:08

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının Alaplı Çayı'na devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mollabey köyü yolu Çayboyu mevkisinde O.K. idaresindeki patpat, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alaplı Çayı'na devrildi.

Kazada, sürücüyle tarım aracında bulunan N.K. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Alaplı ve Ereğli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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