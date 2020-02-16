Dereye devrilen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı
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Dereye devrilen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.

16.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:28
Dereye devrilen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

'nin ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu ve 2 çocuğu yaralandı.

Meral Mutlu idaresindeki 38 YY 436 plakalı otomobil, Karaören mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki Sarımsaklı Deresi'ne devrildi.

Çevredekilerin yardımıyla sürücü ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuğu otomobilden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve 2 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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