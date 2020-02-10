: Dereye devrilen iş makinesinin operatörünün cansız bedeni bulundu

10.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:06

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde 4 Şubat'ta iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları yedinci gününde devam etti.

Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 102 personel, Düzce AFAD ve Gölyaka Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara başlamadan önce toplantı gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 4 gruba ayrılarak Aksu Deresi, HES Barajı ve Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 25 kilometrelik alandaki çalışmalara başladı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından suyun debisi arttığı için arama çalışmaları güçlükle gerçekleştirildi.

Muhammet Yılmaz'ın cansız bedeni, iş makinesinin dereye devrildiği bölgeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Tütünlük mevkisinde, kanyondaki kayalıkların arasına sıkışmış halde bulundu.

Cesedin bulunduğu bölgeden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

"Tüm imkanlarla arama çalışması yürütüldü"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş makinesi operatörünün bulunması için bir hafta boyunca devletin tüm imkanlarıyla zor arazi ve hava koşullarında yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Elde edilen bulgular ışığında belirlenen noktalara odaklanıldığını belirten Dağlı, "Kayıp vatandaşımızın cesedi bulunmuştur. Cesedin bölgeden çıkarılma işlemleri sürmektedir. Bulunduğu bölge sarp kayalıklardan oluşuyor ve ulaşılması güç bir bölge. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden cenazeyi çıkararak ailesine ulaştıracağız. Çalışmalar sırasında görevli ekiplerimiz azami şekilde dikkatli oldular ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermedik. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Muhammet Yılmaz, 4 Şubat'ta elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanın ardından temizlik çalışması yaparken kullandığı iş makinesiyle dereye devrilerek kaybolmuştu.

Arama çalışmaları sırasında iş makinesi operatörüne ait olduğu belirlenen mont, tişört ve iş eldivenleri bulunmuştu.

Kaynak: AA

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