: Dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışması başlatıldı

04.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:17

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Operatör Muhammet Yılmaz, Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde, iş makinesiyle dere yatağında temizleme çalışmasına başladı.

Çalışmanın yapıldığı bölgede etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu iş makinesi dereye devrildi.

Olayın ardından bölgeye gelen yetkililer, Yılmaz'ı bulamadı.

İhbar üzerine AFAD, DAKE, UMKE, Düzce İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Kıyı Arama Kurtarma Ekibi, 112 Acil Servis, Afet Gönüllüleri Düzce Şubesi gönüllüleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, suda ters duran iş makinesi ve çevresinde Yılmaz'a ait bir ize rastlamadı.

Su yüzeyinde başlatılan çalışmalar, havadan ve karadan da 15 kilometrelik alanda yürütülüyor.

"Bulunması yönünde her türlü ihtimali değerlendiriyoruz"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde bölgede heyelan meydana geldiği bilgisi ulaşması üzerine ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

Faaliyetlerin karadan, sudan ve drone ile havadan devam ettiğini aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"AFAD ekiplerimiz, DAKE ve gönüllü kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Bursa ve Kocaeli'den sualtı arama ve kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti. Kaybolan gencin bulunması yönünde her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Kar sularının erimesi sonucu birçok bölgede heyelan riski var. Umarım en kısa sürede çalışmalarımızdan netice alacağız."

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, su debisinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Kepçe ters çevrilmişti. Onu düzelttiler, içinden çıkmadı. Tahminen suya kapıldı veya oradaki heyelanın altında. Şu an için beklemekteyiz. Devletimizin bütün kurumları anında ulaştı." diye konuştu.

Bu arada jandarma ekipleri, bölgede oluşabilecek yeni bir toprak kayması riskine karşı vatandaşları olay yerinden güvenli bölgeye uzaklaştırdı.

Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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