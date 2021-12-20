Dereye atılan buzdolabı vinçle çıkarılarak geri dönüşüm alanına bırakıldı - Haberler
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Dereye atılan buzdolabı vinçle çıkarılarak geri dönüşüm alanına bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Güncel

Dereye atılan buzdolabı vinçle çıkarılarak geri dönüşüm alanına bırakıldıKOCAELİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dereye atılan buzdolabını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki göstermişti.

KOCAELİ (İHA) - Dereye atılan buzdolabı vinçle çıkarılarak geri dönüşüm alanına bırakıldı

KOCAELİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dereye atılan buzdolabını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki göstermişti. Çalışma başlatan ekipler, vinç yardımı ile çıkardıkları buzdolabını geri dönüşüm alanına bıraktı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan bir derede meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından dereye atılmış buzdolabının görüntüsünü, "Kim demiş buzdolabı yüzemez? Günün sorusu: Atan nereye gideceğini planlıyordu acaba?" notuyla paylaştı. Vatandaşlar çevreye zarar verilmesine tepki gösterirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buzdolabını dereden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, vinç yardımı ile çıkardıkları buzdolabını geri dönüşüm alanına bıraktı.

Dereye atılan buzdolabı vinçle çıkarılarak geri dönüşüm alanına bırakıldı

Dereye atılan buzdolabı vinçle çıkarılarak geri dönüşüm alanına bırakıldı

Dereye atılan buzdolabı vinçle çıkarılarak geri dönüşüm alanına bırakıldı

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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