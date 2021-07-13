Derenin taşması sonucu yaklaşık 200 kişi düğün merasiminde mahsur kaldı
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Derenin taşması sonucu yaklaşık 200 kişi düğün merasiminde mahsur kaldı

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derenin taşması sonucu düğün merasimine katılan yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derenin taşması sonucu düğün merasimine katılan yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı.

Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yağlıdere deresinin taşması sonucu Bük Mahallesi'nde bulunan halı saha ile kentin bağlantısını sağlayan köprünün sular altında kalarak kapandığını söyledi.

Akın, Halı sahada düğün merasiminin yapıldığını ve burada yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bilgisini aldıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Köprünün kapanmasıyla içeride yaklaşık 25 araç ve 200 vatandaşımızın olduğu bilgisini aldık. Şu anda herhangi bir sorun yok. Düğün merasimi de devam ediyor. Şu anda çok şükür yağmur da dindi. Dere sularının çekilmesiyle geçişi tekrar sağlayıp vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde ilçe merkezine tahliye etmeyi planlıyoruz. Şu anda bütün ekiplerimiz buradalar."

Mahsur kalanların kurtarılması için Yağlıdere Kaymakamlığı, Yağlıdere Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Derenin taşması sonucu yaklaşık 200 kişi düğün merasiminde mahsur kaldı
Derenin taşması sonucu yaklaşık 200 kişi düğün merasiminde mahsur kaldı
Derenin taşması sonucu yaklaşık 200 kişi düğün merasiminde mahsur kaldı
Derenin taşması sonucu yaklaşık 200 kişi düğün merasiminde mahsur kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Mutlu günleri kabusa döndü! 200 kişi, derenin taşması sonucu düğün alanında mahsur kaldı
Mutlu günleri kabusa döndü! 200 kişi, derenin taşması sonucu düğün alanında mahsur kaldı
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