Derenin taşma anı (2) Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 2 köy yolu ile 1 ilçe yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 2 köy yolu ile 1 ilçe yolu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.

Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı.

Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden yol ulaşıma kapandı.

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA