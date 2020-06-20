Derenin ortasında mahsur kalan köpeğin imdadına kulüp başkanı koştu Rize'de derelerin debisinin artmasıyla derenin içinde mahsur kalan köpeğin imdadına Salarhaspor Başkanı Bünyamin Arslan yetişti.

Rize'de derelerin debisinin artmasıyla derenin içinde mahsur kalan köpeğin imdadına Salarhaspor Başkanı Bünyamin Arslan yetişti.

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Rize'nin Salarha ilçesinde derelerin debisi bir anda yükseldi. Bir sokak köpeği ise derenin ortasındaki kayanın üzerinde mahsur kaldı. Etrafından şiddetli bir şekilde akan sular nedeniyle sağa sola hareket edemeyen köpeğin imdadına Salarhaspor Kulüp Başkanı Bünyamin Arslan yetişti. Kıyafetleriyle suya giren Arslan, suyun şiddetine aldırmadan kayanın üzerine sığınan köpeğin yanına gitti. Arslan, köpeği tutarak dereden karşıya geçirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. - RİZE

Kaynak: İHA