Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
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Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor

İhlas Haber Ajansı / İSMET ŞENTÜRK - Haberler | Güncel

Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor Doğada termal keyfi için Türkiye'nin her yerinden kamp yapmaya geliyorlar 40 derece sıcak akan dere suyunda şifa aramaya gelenler 7 günlük kür yapıp çadırlarda kalıyor Bursa'nın Keles ilçesi ile Orhaneli ilçesi arasında yer alan...

Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor

Doğada termal keyfi için Türkiye'nin her yerinden kamp yapmaya geliyorlar

40 derece sıcak akan dere suyunda şifa aramaya gelenler 7 günlük kür yapıp çadırlarda kalıyor

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesi ile Orhaneli ilçesi arasında yer alan Kocasu deresinin bir tarafı 40 derece akarken, diğer tarafı ise 5 derece sıcaklıkta akıyor. Doğal ortamda termal keyfi yaşamak isteyen doğaseverler Türkiye'nin birçok şehrinden gelip bölgede çadır kurup, 7 günlük kürler uyguluyor.

Uludağ'ın zirvesinden doğup Kocasu vadisi boyunca dökülen Kocasu deresi, Bursa'nın Keles ve Orhaneli ilçelerini birbirinden ayırıyor. Derenin bir kolundan kaynayıp dökülen termal su 100 yılı aşkın süredir bölge halkına ve ziyaretçilerine şifa dağıtıyor. 40 derece suda doğal ortamda doğal hamam keyfi yaşamak için kilometrelerce öteden bölgeye gelen doğa severler, Keles ile Orhaneli ilçe sınırlarının kesiştiği Haydar ve Ağaçhisar köyleri arasında binlerce yıldır insanların şifa kaynağı olarak kullandıkları iki hamamda banyo yaparak şifa buluyor. Böbrek hastalıklarına, mantar ve romatizmal hastalıklara şifa kaynağı olduğu belirtilen doğal hamamların çevresine kamp kuranlar 7 günlük kür boyunca çadırlarda kalıyor.

Derenin Uludağ'ın eriyen kar sularını da içine katarak 5 derecede buz gibi akan diğer kolu ise bahar mevsiminde en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bölgeye yumurtlamak için gelen inci kefallerini suyun üzerinde zıplarken görmek ancak bu mevsimde mümkün oluyor. Yaz mevsiminde de yüksek su seviyesini uzun süre kaybetmeyen Kocasu, adına yakışan bir akarsu olarak geçtiği her yere bolluk ve bereket taşıyor. Dağların arasından vadi boyunca dökülen akarsuyun gökyüzünden görüntüsü de kartpostalları aratmıyor.

Ziyaretçiler bölgenin düzenlenmesini istiyor

Bölgenin bilinen iki doğal hamamı Ağaçhisar ve Haydar hamamının 38 - 40 derecelik suları başta bölge insanı olmak üzere, farklı illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor. Ancak doğal hamamların harabe görüntüsü bölgeye gelen ziyaretçilerin tepkisine sebep oluyor. Son dönemlerde Haydar hamamının merdivenleri dökülüyor. Korkulukları çürümüş ve işlevini yitirmiş. Kadınlar hamamı çatısı çökmüş içine girenler için tehlike oluşturuyor.

Haydar hamamına gelen İstanbul ve Bursalı ziyaretçiler yıllardır buraya geldiklerini anlatarak bu hamamların doğal haliyle korunması gerektiğini söylediler. Bölgenin doğasının güzelliği ve hamamlarının şifalı oluşu nedeniyle her yıl geldiklerini anlatan doğaseverler, hamamların ve çevresinin kirli ve bakımsız olduğunu belirterek bölgeye belediyelerin bir an önce çekidüzen vermesini istediler.

Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET ŞENTÜRK

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