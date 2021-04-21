Deren Talu denizkızı oldu

Genç oyuncu dizinin yayınlanacak sekizinci bölümünde seyirci karşısına denizkızı olarak çıkacak.

Genç oyuncu dizinin yayınlanacak sekizinci bölümünde seyirci karşısına denizkızı olarak çıkacak. Dizinin tanıtım yayınında Talu, Doğu Demirkol'la birlikte yarışmaya katılıyor ve jüriyi etkilemeye çalışıyor.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrolünde yer aldığı "Doğu" dizisinde Ege Kökenli, Evliya Aykan, Kubilay Tunçer, Banu Fotocan, Yağmur Gülveren ve Afra Karagöz de rol alıyor.

Kaynak: Hürriyet